Более 11 км региональных дорог обновят в Подольском округе Подмосковья

Ремонт региональных дорог стартовал в городском округе Подольск в Московской области. А всего в этом году при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обновят свыше 11,5 км проезжей части, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
По словам главы минтранса Подмосковья Марата Сибатулина, специалисты приводят в порядок два участка. Наибольший объем работ проводят на Старосимферопольском шоссе между остановками «Станция Гривно» и «50 км», где укладывают 7 км нового покрытия. Дорога соединяет микрорайоны Львовский и Климовск, ведет к железнодорожной станции, церкви священномученика Сергия Подольского и подстанции скорой медицинской помощи.
В центре Подольска уже уложили более 1,3 км покрытия на участке проспекта Ленина между улицами Комсомольской и Карла Маркса. Также специалисты обновят более 3,2 км дорожного полотна у села Покров на участке Домодедовского шоссе, соединяющего Подольский и Домодедовский округа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.