Из Таганрога снова запустили поезд в Симферополь

В пятницу, 29 мая, возобновилось курсирование пассажирского поезда «Таврия» сообщением Таганрог — Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».
Поезд выехал из Таганрога в 10:55. Он будет курсировать через день в течение всего курортного сезона.
«При следовании в сторону Крыма в Ростове-на-Дону поезд будет останавливаться на станции Первомайская (
Из Симферополя поезд отправляется в 12:30. Прибытие в Таганрог назначено на 6:15. В его состав включили купейные и плацкартные вагоны. Уточняется, что все они одноэтажные.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше