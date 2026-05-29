Выставка «Великая Всероссийская» открылась в Нижнем Новгороде

Последние весенние выходные порадуют нижегородцев необычными концертами и любимыми фильмами. Редакция сайта pravda-nn.ru расскажет о самых интересных культурных событиях этого уикенда.
Выставка «Великая Всероссийская», посвященная 130-летию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки, открылась в Пакгаузах на Стрелке.
Всероссийская выставка 1896-го года ознаменовала ряд важных исторических исторических событий. Событие подвело итоги царствования Александра III и представило все достижения техники, фабричной и кустарной промышленности, торговли и инженерного дела, а также искусства тех лет.
6+30 мая на нижегородском кольце легендарные «Волги» встанут на старт плечом к плечу с боевыми «Ладами» и заряженными российскими седанами класса S1600 на втором этапе чемпионата Нижегородской области по автомобильным кольцевым гонкам НЛС.
Но этап — это не только рев моторов. Это праздник, где не заскучает никто.
6+30 мая в «МТС Live Холл (ex. Юпитер)» пройдёт концерт Игоря Саруханова.
Игорь Саруханов — заслуженный артист России. Его песни до сих пор остаются образцами искренней мелодичности и настоящими хитами, глубоко любимыми всеми поколениями меломанов.
6+30 мая в кинотеатре «Синема парк Седьмое небо» покажут фильм «Питер FM».
Маша — диджей на популярном питерском радио, Максим — молодой архитектор. Маша готовится к свадьбе с бывшим одноклассником Костей. Максим победил в международном конкурсе архитекторов и теперь его зовут на работу в Германию. Но оба они не уверены, что им нужно именно это.
Максима удерживает в Питере любовь к девушке, которая его оставила, а Маша чувствует, что её жених Костя — совсем не тот человек, который ей нужен. И, кто знает, как бы повернулась их судьба, если бы не случай — Маша теряет мобильный телефон, а Максим его находит.
31 мая в кинотеатре «Синема парк Седьмое небо» покажут оперу «Джоконда».
«Джоконда» Ромена Жильбера бережно трактует сюжет в его историческом контексте: действие разворачивается на фоне венецианской улицы XVII века. Постановка строга по цветовой гамме, экономична и плавна по своей концепции. Венеция здесь не идеальная картинка, а серо-таинственный город, который освещён всполохами пламени, и трагедия подстерегает на каждом углу.
31 мая во Дворце спорта «Нагорный» пройдёт концерт «ЛСП».
Это не просто концерт — это разряд тока, который пробивает до костей. Он изменит пространство, пробудит скрытую силу и вырвет из обыденности. Он воплотит в жизнь любимые песни, где встречаются нежность и ярость, свет и тьма, счастье и боль.
16+31 мая в кинотеатре «Синема парк Седьмое небо» покажут «Убить Билла: Кровавое дело целиком».
Два фильма Тарантино, соединённые в один. В беременную наёмную убийцу по кличке Чёрная Мамба во время бракосочетания стреляет человек по имени Билл. Но голова у женщины оказалась крепкой — пролежав четыре года в коме, бывшая невеста приходит в себя. Она горит желанием найти предателей. Теперь только безжалостная месть успокоит сердце Чёрной Мамбы, и она начинает по очереди убивать членов банды Билла, решив оставить главаря напоследок.
18+