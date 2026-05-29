За 2025 год в Нижегородской области выявлено 939 новых случаев ВИЧ

В Нижегородской области в 2025 году выявили 939 новых случаев ВИЧ-инфекции. Это на 28% меньше, чем годом ранее (1323 случая), сообщил Роспотребнадзор по региону. В целом с начала эпидемии (с 1991 года) диагноз поставлен 37 867 жителям, в настоящее время с ВИЧ проживают 20 523 человека.