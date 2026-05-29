За 2025 год в Нижегородской области выявлено 939 новых случаев ВИЧ

Это на 28% меньше, чем показатель 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области в 2025 году выявили 939 новых случаев ВИЧ-инфекции. Это на 28% меньше, чем годом ранее (1323 случая), сообщил Роспотребнадзор по региону. В целом с начала эпидемии (с 1991 года) диагноз поставлен 37 867 жителям, в настоящее время с ВИЧ проживают 20 523 человека.

Случаи ВИЧ зарегистрированы во всех муниципалитетах. Общая поражённость — 662,7 на 100 тысяч жителей (0,7% населения). Самый высокий уровень в Шахунье (1153,9 на 100 тысяч), а также выше среднеобластного на Бору, в Лысковском, Балахнинском, Богородском, Тоншаевском округах, Нижнем Новгороде, Большемурашкинском, Дальнеконстантиновском и Воротынском округах.

Среди вновь выявленных преобладают мужчины (54,9%), более 95% — люди трудоспособного возраста. Средний возраст новых пациентов — 41,7 года. Основной путь заражения — половые контакты. Ещё 15,1% случаев связаны с инъекционным употреблением наркотиков.

Под наблюдением находятся 236 детей с ВИЧ, большинство родились от инфицированных матерей. В 2025 году вирус выявили у 11 детей. Среди детей, рождённых в 2025 году, инфицированных нет.

За год умер 817 человек с ВИЧ. В 196 случаях причина смерти — СПИД-ассоциированные заболевания. Смертность — 6,4 на 100 тысяч, чуть ниже прошлогоднего уровня. Тестирование на ВИЧ прошли 45,8% населения области при целевом 35%.