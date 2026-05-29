Цена ремонта дачи в Красноярске стартует от 12 тысяч рублей за квадратный метр

Аналитики сервисов «Авито Услуги» и «Авито Товары» подсчитали, сколько может стоить приведение в порядок среднестатистической дачи в Красноярске. По их данным, косметический ремонт под ключ с базовыми материалами обойдется минимум в 12 тысяч рублей за квадратный метр, а капитальный — от 27,8 тысяч рублей.
Уже в марте 2026 года жители Красноярска стали активнее готовиться к дачному сезону. Спрос на профессиональное составление сметы вырос на 50%, стартовая цена такой услуги составила 10,5 тысячи рублей. Не ограничиваясь работами внутри дома, красноярцы все чаще заказывают ландшафтный дизайн: спрос на устройство цветников увеличился более чем вдвое.
Что касается материалов, то в марте-апреле по сравнению с началом года заметно выросли продажи щебня и гравия — более чем в семь раз, песка — более чем в четыре раза. Также активнее покупали декоративный камень, гипсокартон, обои и напольные покрытия. Из инструментов красноярцы чаще приобретали пилы, гайковерты и столярно-слесарные наборы.