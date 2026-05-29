В Прикамье 1 июня введут восьмой с начала года запрет на продажу алкоголя

В соответствии с постановлением краевого правительства и распоряжений администраций муниципальных образований на всей территории Прикамья установили дополнительные дни на запрет розничной продажи алкогольной продукции. С начала этого года трезвые дни в регионе уже вводили восемь раз.
Очередной запрет на розничную продажу алкоголя вступит 1 июня в Международные день защиты детей. В июне их будет еще два: 12 июня — в День России, 27 июня — в День молодежи. Полный список праздников и выходных дней в предстоящем июне опубликовала Государственная инспекция труда по Пермскому краю. В первом месяце лета жителей Прикамья ждут длинные выходные дни.
Больше трезвых дней было только в прошедшем мае: 1 мая — в Праздник весны и труда, 9 мая — в День Победы, 26 мая — школьное мероприятие «Последний звонок», 28 мая — в День пограничника. Еще ранее запрет вводили: 7 января — в Рождество, 23 февраля — в День защитника Отечества, 8 марта — в Международный женский день.
Запрет розничной продажи алкогольной продукции на территории Прикамья действует за исключением оказания услуг общественного питания. Нарушение ограничений влечет наложение административного штрафа: на должностных лиц — 20−40 тыс. руб., на юридических лиц — 100−300 тыс. руб.
В Пермском крае с 1 марта 2026 года также сократили время розничной продажи алкоголя. Теперь алкоголь можно покупать только с 08:00 до 22:00.