Итоги дня: чем живёт вторичка, пропажа автобусов, первый бетон и медвежий патруль

Холостяцкая берлога, клетушка Раскольникова и логово Кристиана Грея: чем живет «вторичка» Хабаровска.
Рынок вторичного жилья в Хабаровске сегодня предлагает варианты на любой кошелек: где-то продавцы стараются выжать максимум из каждого «квадрата», а в других случаях, наоборот, готовы заметно уступить в цене, лишь бы быстрее получить заветные купюры. Разброс цен и пестрота предложений действительно впечатляют: здесь можно встретить как «холостяцкие берлоги» с доступным ценником, так и апартаменты, стоимость которых сравнима с ценой «крылa самолета». Корреспондент ИА AmurMedia заглянула в актуальные объявления одного из популярных агрегаторов недвижимости и посмотрела, чем сегодня живет «вторичка» краевой столицы.
Прокуратура заинтересовалась пропажей автобусов в Хабаровске.
Прокуратура Центрального района Хабаровска по публикации в СМИ проводит проверку соблюдения законодательства при организации пассажирских перевозок, сообщает прокуратура Хабаровского края.
В Госдуме уточнили нормы лимита банковских карт на одного человека.
Один человек сможет оформить более пяти платежных карт в одном банке, однако общий лимит по-прежнему составит 20 карт. Об этом 28 мая сообщил глава комитета Госдумы (ГД) по информполитике Сергей Боярский. Такие поправки ко второму чтению внесут во второй пакет мер по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками.
Первый бетон залили в основание школы-гиганта в Хабаровске.
На стройплощадке новой школы в хабаровском микрорайоне «Ореховая сопка», которую возводит Группа «ВИС», начался ключевой этап — заливка монолитной фундаментной плиты. К этому моменту строители уже разработали котлован под четыре секции здания, что составило около 5800 кубометров выемки грунта и 70% всего комплекса подготовительных работ, а также уложили песчаную подушку. Работы ведутся силами свыше 30 человек при поддержке парка из 25 машин, сообщает пресс-служба компании.
В Хабаровске суд обязал ИП снести самовольную постройку к ресторану «Три грузина».
Арбитражный суд Хабаровского края признал двухэтажное здание, построенное рядом с рестораном «Три грузина» на улице Волочаевской, самовольной постройкой и обязал индивидуального предпринимателя Б. снести его в течение шести месяцев, сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.
Поиски с фонариками отменяются: в Ванинском районе людей теперь ищут дронами.
В Ванинском районе Хабаровского края социальный проект «Центр общественного развития» (ЦОБР) доказал свою эффективность, спасая жизни с помощью беспилотников. Под руководством Дмитрия Братущенко команда не только обучает подростков пилотированию и проводит соревнования по дрон-рейсингу, но и оказывает реальную помощь экстренным службам, сообщает администрация Ванинского муниципального района.
Медведи в Хабаровском крае не дают скучать: «патрулируют» улицы, кладбище и воинские части.
C 22 по 28 мая управлением охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края зарегистрировано шесть конфликтных ситуаций с дикими животными, сообщает пресс-служба Управления.