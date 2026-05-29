Двум жителям Красноярского края присвоили почетные звания

Звание «Почетный гражданин Красноярского края» присвоили Юрию Абакумову и Александру Горовому. Решение приняли депутаты Законодательного собрания.
Юрий Абакумов — известная фигура в строительной сфере и действующий член красноярского отделения Русского географического общества. Его профессиональный путь стартовал с должности мастера в монтажном управлении. В середине 1970-х он был удостоен ордена Трудового Красного Знамени. В разные годы почетный гражданин Красноярска занимал пост первого зампреда исполкома, руководил главным планово-экономическим управлением крайсовета народных депутатов, а также возглавлял комитет по законности и правам граждан в краевом парламенте.
Уроженец Уярского района Александр Горовой начал карьеру в органах внутренних дел рядовым милиционером, а позже вырос до первого заместителя министра внутренних дел России. Почетный гражданин Красноярска имеет звание генерал-полковника полиции, в разные годы отвечал за вопросы общественной безопасности и выполнял специальные задачи на Северном Кавказе.
«Поступило ходатайство от министерства строительства и ЖКХ региона о присвоении почетного звания Юрию Константиновичу Абакумову, а также обращение губернатора о присвоении звания Александру Владимировичу Горовому. Это очень известные в Красноярском крае люди. Документы были рассмотрены краевой комиссией по наградам и единогласно одобрены. Наш комитет также единодушно поддержал обе кандидатуры. И Юрий Константинович, и Александр Владимирович внесли огромный вклад в развитие нашего региона», — отметила председатель комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению Галина Ампилогова.
Напомним, ранее в Красноярске состоялась торжественная церемония вручения нагрудных знаков «Почетный донор России». Высокую государственную награду за многолетнее регулярное донорство крови и ее компонентов получили 54 жителя Красноярского края, 19 из которых представляют краевой центр.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.