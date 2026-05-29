Двум жителям Красноярского края присвоили почетные звания

«Поступило ходатайство от министерства строительства и ЖКХ региона о присвоении почетного звания Юрию Константиновичу Абакумову, а также обращение губернатора о присвоении звания Александру Владимировичу Горовому. Это очень известные в Красноярском крае люди. Документы были рассмотрены краевой комиссией по наградам и единогласно одобрены. Наш комитет также единодушно поддержал обе кандидатуры. И Юрий Константинович, и Александр Владимирович внесли огромный вклад в развитие нашего региона», — отметила председатель комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению Галина Ампилогова.