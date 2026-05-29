Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье полиция нашла водителя, проехавшего по Мемориалу Славы в Лысьве

Об инциденте сообщила очевидица в социальных сетях 23 мая.

Водителя, проехавшего по Мемориалу Славы в Лысьве, привлекли к ответсвенности, сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

Об инциденте сообщила очевидица в социальных сетях 23 мая. Женщина рассказала, что машина разворачивалась прямо на тротуаре у памятника. На замечания местной жительницы девушки, которые были вместе с водителем ответили, что он является подрядчиком. Женщина предположила, что нарушители могут бвть представителями администрации.

Однако власти Лысьвенского округа сайту perm.aif.ru сообщили, что автомобиль не принадлежит администрации и не числится в её автопарке, а о лицах, которые находились в машине им неизвестно.

В краевом МВД рассказали, что госавтоинспекторы изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и очевидцев. Нарушителя установили — им оказался житель Лысьвенского округа 1973 года рождения. Его привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ (движение по велосипедным или пешеходным дорожкам, либо тротуарам).