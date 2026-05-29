В Прикамье полиция нашла водителя, проехавшего по Мемориалу Славы в Лысьве

Водителя, проехавшего по Мемориалу Славы в Лысьве, привлекли к ответсвенности, сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.
Об инциденте сообщила очевидица в социальных сетях 23 мая. Женщина рассказала, что машина разворачивалась прямо на тротуаре у памятника. На замечания местной жительницы девушки, которые были вместе с водителем ответили, что он является подрядчиком. Женщина предположила, что нарушители могут бвть представителями администрации.
Однако власти Лысьвенского округа сайту perm.aif.ru сообщили, что автомобиль не принадлежит администрации и не числится в её автопарке, а о лицах, которые находились в машине им неизвестно.
В краевом МВД рассказали, что госавтоинспекторы изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и очевидцев. Нарушителя установили — им оказался житель Лысьвенского округа 1973 года рождения. Его привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ (движение по велосипедным или пешеходным дорожкам, либо тротуарам).