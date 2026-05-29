Требования к детским площадкам изменены в Беларуси — что появится

В Беларуси скорректированы требования к детским игровым площадкам и комплексам, рассказали на ОНТ.
По словам замминистра жилищно-коммунального хозяйства Андрея Ромашко, главным критерием при эксплуатации и производстве оборудования для детских площадок по-прежнему остается безопасность. Также Беларусь уже присоединилась к техрегламенту Таможенного союза в плане эксплуатации, производства, требований к производству и установке детских игровых площадок.
Замглавы ЖКХ рассказал, что детские площадки должны ежедневно осматриваться сотрудниками эксплуатирующих организаций, чаще всего — ЖКХ. Если речь идет об игровых комплексах от частных застройщиков, то эти объекты также не остаются без внимания и полностью подпадают под контроль технического регламента.
Отдельно чиновник обратил внимание на то, что все же ответственность за безопасность ребенка лежит на родителях. Именно взрослые должны следить за тем на каком оборудовании играет ребенок, соответствует ли оно его возрасту и возможностям.
А резюмируя, Ромашко рассказал, что с изменением требований в Беларуси становится разнообразнее и функционал игровых площадок. Сейчас это не только привычные лесенки, горки и песочницы, но также батуты, скалодромы и даже скейт-парки.
— Сегодня в Беларуси есть все условия для производства современного травмобезопасного оборудования с использованием дерева и пластика, — констатировал замглавы ЖКХ.
