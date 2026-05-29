Дороги к школам обновят в Красноярске

В Красноярске восстановят дороги, которые ведут к образовательным учреждениям. На многих участках работы уже начались. Так, на минувшей неделе стартовал ремонт одного из самых протяженных объектов — улицы Матросова. Предстоит реконструировать 3,42 км автодороги и тротуаров. На этой улице расположены сразу несколько образовательных учреждений: политехнический техникум, монтажный колледж, средняя школа № 6 и школа искусств № 15. Идет ремонт и на улице Ады Лебедевой, где находится главный корпус педуниверситета, и на улице Конституции СССР, примыкающей к Сибирскому государственному институту искусств. Здесь также будут приведены в порядок тротуары, в случае необходимости их расширят, установят новые бордюры. поменяют дорожное покрытие. Параллельно проводится ремонт еще на 13 участках дорог. В ближайшее время планируют приступить к работам на улице Калинина. Всего за лето и начало осени в Красноярске в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируют отремонтировать 25 участков дорог.