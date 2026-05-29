Петербург запустит масштабный проект к 120-летию Шостаковича

В Петербурге объявили о запуске просветительской программы, приуроченной к юбилею Дмитрия Шостаковича.

Источник: Комсомольская правда

По словам организаторов, наследие композитора — не просто музыка, а живой слепок XX века с его катастрофами и надеждами.

— В рамках проекта подготовят серию материалов вместе с историками и музыковедами, а также появится интерактивный сайт «Музей композитора», — рассказали организаторы на пресс-конференции «АиФ».

Первые концерты уже намечены. 21 июня произведения Шостаковича прозвучат в Эрмитаже. А 8 сентября «Ленинградскую симфонию» сыграют в Центральной детской библиотеке Московского района. На сентябрь также запланированы тематические семинары.

В музее «А музы не молчали…» покажут блокадные артефакты, включая лист с правками, которые композитор вносил в текст своей речи. В Петербургской филармонии оформили абонемент на все концерты Шостаковича в этом сезоне. Кроме того, там прочитают цикл лекций о его жизни вне музыки.