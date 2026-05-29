Врач назвал неожиданное последствие переедания

«Связь гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (хроническое заболевание, при котором содержимое желудка регулярно возвращается в пищевод — ред.) с нарушениями сердечного ритма встречается редко, однако полностью исключать ее нельзя. В отдельных случаях этому может способствовать рефлекторное раздражение определенных зон пищевода. При этом сходные ощущения могут возникать после переедания», — сказал Карпенко интернет-порталу NEWS.ru.