Главным тренером воронежского «Бурана» стал чемпион Украины Юрий Наваренко

Трехкратный чемпион Украины Юрий Наваренко стал главным тренером воронежского хоккейного клуба «Буран». На этой должности он сменил Алексея Коледаева, который исполнял обязанности после ухода Олега Браташа в «Адмирал» (КХЛ) в январе 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Источник: Коммерсантъ

Трехкратный чемпион Украины Юрий Наваренко стал главным тренером воронежского хоккейного клуба «Буран». На этой должности он сменил Алексея Коледаева, который исполнял обязанности после ухода Олега Браташа в «Адмирал» (КХЛ) в январе 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Юрий Наваренко родился 10 сентября 1979 года в Киеве. Является мастером спорта. В игровой карьере выступал за «Сокол» (Киев), «Витебск» (одноименный город в Беларуси), «Металлург» (город Лиепая в Латвии), «Хаку» (одноименный город в Испании), «Шахтер» (Солигорск), «Гомель» (одноименный город в Беларуси). Трехкратный чемпион Украины, двукратный чемпион Испании, чемпион Латвии, чемпион Восточно-европейской хоккейной лиги, трехкратный бронзовый призер чемпионата Беларуси. Тренерскую карьеру начинал в детской школе «Крыльев Советов» (Самара). В сезонах 2020/21 и 2021/22 входил в тренерский штаб «Крыльев Советов» в МХЛ. В сезоне 2022/23 возглавлял «Академию Михайлова» (Тула), после чего вернулся в «Крылья». Чемпионат 2024/25 начинал главным тренером МХК «Тамбов». В сезоне 2025/26 работал главным тренером «ЦСК ВВС» (Самара) и впервые вывел команду в плей-офф ВХЛ.

Воронежский «Буран» завершил сезон 2025/26 на 28-м месте в турнирной таблице ВХЛ, отстав от зоны плей-офф на 21 очко.

В пресс-службе хоккейного клуба отметили, что сборы в новом сезоне стартуют 15 июля.

