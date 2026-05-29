Валун, который смогут обхватить только 15 человек, и синяя река: в Минприроды рассказали об экотропах на Виштынце

Общая протяжённость экотроп, которые должны появиться в Виштынецком нацпарке до конца 2026 года, составит 18,4 км. Об этом пресс-служба Росзаповедцентра Минприроды России сообщила на своём сайте в пятницу, 29 мая.
Самой длинной станет тропа «Гора Дозор» — 9,4 км. Маршрут пройдёт по Виштынецкой возвышенности и выведет к самой высокой доступной для туристов точке Калининградской области — 230 м над уровнем моря. На вершине можно увидеть старый геодезический пункт — триангуляционный столб. По пути встретится и гигантский валун из серого гранита: чтобы обхватить его, понадобится не меньше 15 человек, взявшихся за руки.
У озера Проточного сделают композитный настил длиной 1,2 км и обзорную площадку. Оно постепенно заболачивается, поэтому выглядит особенно живописно: поверхность покрыта шелковником и кувшинками. По словам специалистов, в водоёме обитают 11 видов рыб.
Тропа «Вокруг озера Мариново» растянется на 5,8 км. Место называют миниатюрной копией Виштынца. Рядом встречаются редкие растения, в том числе хвощ большой, который находится в регионе под особой охраной.
«Экологическая тропа “Как рождается река” проведёт к истоку Синей реки, в народе — “Семиключью”. Среди холмов бьют ключи, а вода в реке имеет синий оттенок. Протяжённость маршрута составит более 2 км», — добавили в Росзаповедцентре.
Помимо экологических троп, в Виштынецком нацпарке должен появиться визит-центр. Геодезические изыскания уже провели, паспорта маршрутов подготовили — теперь документы предстоит утвердить в Минприроды России.