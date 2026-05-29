«Шашлыки без хлопот»: красноярцам предложили готовые наборы для пикника

С наступлением тепла в Красноярске стартовал сезон выездов на природу, шашлыков, а вместе с тем и утомительной готовки. Сборы на пикник часто превращается в настоящий квест: необходимо выбрать мясо, подобрать маринад, составить меню на компанию.
В Bellini Kitchen решили избавить красноярцев от этой кулинарной гонки и запустили на сайте специальный раздел «Гриль» с уже замаринованными продуктами для мангала. Как отмечают в компании, все позиции полностью готовы к жарке. Достаточно открыть упаковку и отправить мясо, рыбу или морепродукты на угли.
В ассортименте классические и необычные варианты для пикника: шашлык из свиной шеи, шашлычки из свинины и куриного бедра на шпажках, индейка в апельсиновом маринаде, куриные крылья, а также сибас, филе красной рыбы и кальмар для гриля.
Дополнить застолье можно колбасками для гриля, соусами и закусками. В меню представлены чесночный и томатный соусы, маринованная капуста с клюквой и маринованный лук с зеленью.
В Bellini Kitchen подчеркивают, что используют натуральные ингредиенты, а рецепты маринадов разработаны шеф-поварами так, чтобы подчеркнуть вкус продукта, а не перебить его специями.
Оформить заказ можно на сайте bellinikitchen.ru. Для жителей Красноярска доступна доставка, также предусмотрен самовывоз по адресу: Октябрьская, 7А.
