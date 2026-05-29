В Ростове из-за обильных дождей озимая пшеница может заболеть фузариозом

Об этом сообщили в региональном Россельхозцентре.

В Ростовской области из‑за обильных осадков возникла угроза поражения озимой пшеницы и озимого ячменя фузариозом. Об этом сообщили в региональном Россельхозцентре.

Высокая влажность воздуха и почвы создаёт благоприятные условия для активизации патогена. Фузариоз проявляется в виде обесцвечивания чешуек на колосе и появления оранжево‑розового налёта. Инфекция может поражать отдельные колоски, верхнюю или нижнюю часть колоса, а в условиях повышенной влажности — весь колос и соломину.

Заболевание негативно влияет не только на урожайность, но и на посевные и хлебопекарные качества зерна. Чтобы предотвратить потери урожая, специалисты Россельхозцентра рекомендуют руководителям и агрономам хозяйств провести фитосанитарные обследования озимых полей.