В Ростове из-за обильных дождей озимая пшеница может заболеть фузариозом

Высокая влажность воздуха и почвы создаёт благоприятные условия для активизации патогена. Фузариоз проявляется в виде обесцвечивания чешуек на колосе и появления оранжево‑розового налёта. Инфекция может поражать отдельные колоски, верхнюю или нижнюю часть колоса, а в условиях повышенной влажности — весь колос и соломину.