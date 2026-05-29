Красноярцам рассказали, чем опасен столбняк и почему прививка спасает жизнь

Летние активности — дача, лес, рыбалка, велосипеды, самокаты — несут не только удовольствие, но и риски. Порезы, занозы, проколы, особенно с попаданием почвы в рану, могут стать причиной тяжёлого и опасного для жизни заболевания — столбняка. Роспотребнадзор рассказал красноярцам, как простая царапина может привести к смерти и что делать, чтобы этого избежать.
По данным управления, возбудитель — бактерия Clostridium tetani. Она вырабатывает мощный токсин, поражающий нервную систему. Летальность заболевания высокая.
Первые симптомы:
тянущая боль в области раны, потливость, раздражительность;
позже — нарушение глотания, спазм жевательных мышц, судороги шеи, запрокидывание головы.
Спазм диафрагмы может привести к остановке дыхания. Единственная надёжная защита — вакцинация.
График прививок:
детям: в 3, 4,5 и 6 месяцев, ревакцинация в 18 месяцев, 6−7 лет и 14 лет;
взрослым: каждые 10 лет.
При любой травме с загрязнением:
Промойте рану перекисью водорода.
Обратитесь в травмпункт или поликлинику для хирургической обработки и экстренной профилактики.
Полностью избежать травм невозможно. Ваша главная защита — осторожность и своевременная прививка.
