Красноярцам рассказали, чем опасен столбняк и почему прививка спасает жизнь

Как простая царапина может привести к смерти и что делать, чтобы этого избежать.

Летние активности — дача, лес, рыбалка, велосипеды, самокаты — несут не только удовольствие, но и риски. Порезы, занозы, проколы, особенно с попаданием почвы в рану, могут стать причиной тяжёлого и опасного для жизни заболевания — столбняка. Роспотребнадзор рассказал красноярцам, как простая царапина может привести к смерти и что делать, чтобы этого избежать.

По данным управления, возбудитель — бактерия Clostridium tetani. Она вырабатывает мощный токсин, поражающий нервную систему. Летальность заболевания высокая.

Первые симптомы:

тянущая боль в области раны, потливость, раздражительность;

позже — нарушение глотания, спазм жевательных мышц, судороги шеи, запрокидывание головы.

Спазм диафрагмы может привести к остановке дыхания. Единственная надёжная защита — вакцинация.

График прививок:

детям: в 3, 4,5 и 6 месяцев, ревакцинация в 18 месяцев, 6−7 лет и 14 лет;

взрослым: каждые 10 лет.

При любой травме с загрязнением:

Промойте рану перекисью водорода.

Обратитесь в травмпункт или поликлинику для хирургической обработки и экстренной профилактики.

Полностью избежать травм невозможно. Ваша главная защита — осторожность и своевременная прививка.

