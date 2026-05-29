Подростка, обвиняемого в убийстве добрянской учительницы, оставили в СИЗО

Напомним, 7 апреля на крыльце одной из школ в Добрянке подросток напал с ножом на учительницу русского языка и литературы, завуча Олесю Багуту. Подросток нанес ей несколько проникающих ранений в брюшную полость, грудно-реберную часть и шею. После этого он бросил нож, скрылся с места преступления и явился в полицию. Пострадавшая была госпитализирована, но скончалась от полученных ранений. В тот же день нападавший был задержан в рамках расследования уголовного дела об убийстве.