Подростка, обвиняемого в убийстве добрянской учительницы, оставили в СИЗО

Пермский краевой суд оставил в силе избранную меру пресечения в виде содержания под стражей подростку, убившему учительницу добрянской школы. Об этом сообщает портал Properm.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, 7 апреля на крыльце одной из школ в Добрянке подросток напал с ножом на учительницу русского языка и литературы, завуча Олесю Багуту. Подросток нанес ей несколько проникающих ранений в брюшную полость, грудно-реберную часть и шею. После этого он бросил нож, скрылся с места преступления и явился в полицию. Пострадавшая была госпитализирована, но скончалась от полученных ранений. В тот же день нападавший был задержан в рамках расследования уголовного дела об убийстве.

8 апреля Свердловский суд избрал подростку меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 7 июня.