Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовский облсуд рассмотрит жалобы на приговор экс-главе Цимлянска

В Ростовский областной суд поступило для рассмотрения в апелляционном порядке дело бывшего главы администрации Цимлянского городского поселения Павла Разумовского, осужденного за халатность (ч.1 ст. 293 УК РФ). Соответствующая информация появилась в картотеке облсуда.

Источник: Коммерсантъ

В Ростовский областной суд поступило для рассмотрения в апелляционном порядке дело бывшего главы администрации Цимлянского городского поселения Павла Разумовского, осужденного за халатность (ч.1 ст. 293 УК РФ). Соответствующая информация появилась в картотеке облсуда.

В апреле Цимлянский районный суд Ростовской области приговорил Павла Разумовского к 320 часам обязательных работ. По версии следствия, в ноябре 2023 года чиновник утвердил для проведения аукциона на ремонт дорог и тротуаров начальную (максимальную) цену муниципального контракта, рассчитанную на основе недействующего норматива затрат. Таким образом, муниципальный контракт был заключен по заведомо завышенной стоимости, а ущерб бюджету составил более 2 млн руб.

Помимо основного наказания суд первой инстанции назначил осужденному дополнительное: запретил Павлу Разумовскому в течение трех лет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления. Кроме того, суд взыскал с бывшего чиновника в пользу РФ в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, почти 2,2 млн руб.

Приговор был обжалован в Ростовский областной суд. Первое заседание по рассмотрению апелляционных жалоб назначено на 2 июня.