Ростовский облсуд рассмотрит жалобы на приговор экс-главе Цимлянска

В апреле Цимлянский районный суд Ростовской области приговорил Павла Разумовского к 320 часам обязательных работ. По версии следствия, в ноябре 2023 года чиновник утвердил для проведения аукциона на ремонт дорог и тротуаров начальную (максимальную) цену муниципального контракта, рассчитанную на основе недействующего норматива затрат. Таким образом, муниципальный контракт был заключен по заведомо завышенной стоимости, а ущерб бюджету составил более 2 млн руб.