Музей Мирового океана планирует расширение набережной исторического флота

Экспонаты доставляли из разных регионов России и из-за рубежа. Одной из самых сложных поставок была доставка скелета серого кита с Чукотки. Это была трансконтинентальная мультимодальная доставка. Сначала скелет вывезли с острова по зимнику на континентальную часть в Анадырь, затем морским транспортом до Владивостока, железнодорожным транспортом через всю страну до Санкт-Петербурга. И завершающий этап транспортировки — перевозка паромом из Усть-Луги в Калининградскую область. Весь путь отслеживался с замиранием сердца.