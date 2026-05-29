Музей Мирового океана планирует расширение набережной исторического флота

За свою историю музей-заповедник «Музей Мирового океана» собрал внушительные коллекции, насчитывающие десятки тысяч предметов — от уникальных барометров до настоящих научно-исследовательских судов. О ежедневной кропотливой работе с музейными предметами, их истории и преодолении логистических трудностей рассказала главный хранитель музея Оксана Латышева.
Оксана Юрьевна, сколько всего музейных предметов находится сегодня в фондах? Что послужило точкой отсчета?
Оксана Латышева: Сегодня фонды музея насчитывают более 112 тысяч предметов. Формирование музейного собрания началось задолго до создания музея. В 1983 году старшим научным сотрудником Калининградского областного историко-художественного музея Светланой Сивковой, инициатором создания и будущим директором Музея Мирового океана, был разработан первый план научного комплектования фондов по теме «Музей Мирового океана», направленный на сбор материала по становлению советской океанологии, истории изучения Мирового океана советскими учеными на НИС «Витязь», его природе и ресурсам.
Согласно экспозиционному замыслу создания Музея Мирового океана, одобренному Советом Министров РСФСР 27 марта 1990 года, был определен спектр комплектования фонда музея, включающего такие темы, как «Океан как единая сложная природная система», «Взаимодействие человека и океана», «Океан в искусстве». Основным объектом показа должно было стать научно-исследовательское судно «Витязь».
В 1991 году по приказу Министерства культуры РСФСР из фондов Калининградского областного историко-художественного музея для формирования фонда нового музея были переданы фотографии, негативы, акварели Стародубцева и Войшвилло с изображением исторических и научно-исследовательских судов, судомодели, чертежи научных судов, биологические и геологические образцы и многое другое — всего 1317 предметов.
В комплектование фондов музея большой вклад внесли сотрудники Института океанологии АН СССР имени П. П. Ширшова и его Атлантического отделения, АтлантНИРО, НПО Промрыболовства, команды и члены экспедиций научно-исследовательских судов «Витязь», «Академик Курчатов», «Академик Мстислав Келдыш» и др. В музей поступили судовая библиотека НИС «Витязь», навигационные приборы, предметы судового интерьера.
В комплектовании коллекции судомоделей современных научных судов и исторических кораблей неоценимую помощь оказал многократный чемпион мира по судомоделизму Юрий Перебейнос, а 6-м отрядом подводно-технических работ было положено начало коллекции морских якорей. «Запрыбхолодфлот» и «Океанрыбфлот» оказали неоценимую помощь в сборе морской части биологической коллекции. В 1986 году ленинградским маринистом Евгением Войшвилло была подготовлена для будущего Музея Мирового океана коллекция уникальных графических работ «Корабли науки», а Союз писателей РСФСР принял решение о формировании для музея библиотеки произведений маринистики.
Первым предметом основного фонда в собрании музея стала книга «“Витязь” и Тихий океан» 1894 года с автографом вице-адмирала Степана Осиповича Макарова, русского военно-морского деятеля.
За 36 лет сформировано уникальное собрание музейных предметов, которое позволило создать полноценные экспозиции на музейных судах и береговых объектах музея.
Далеко не все предметы могут стать музейными. Какие требования к ним предъявляются?
Оксана Латышева: Действительно, не каждый предмет может стать частью музейного собрания. Музей собирает культурные ценности, качество либо особые признаки которых делают необходимым для общества их сохранение, изучение и публичное представление.
Если говорить о критериях отнесения предметов к культурным ценностям, то они определены постановлением правительства Российской Федерации от 14.09.2020 года № 1425. К ним относятся подлинность, информативность, репрезентативность, экспрессивность, сохранность, профильность и соответствие концепции комплектования музейных фондов. Учитываются научная, историческая, мемориальная, художественная, эстетическая значимость предмета, его музейная ценность. Существенную роль играет степень сохранности предметов.
До постановки на учет в музейный фонд предметы изучаются, проводится экспертиза их ценности. Вопросы о приеме предметов в музейный фонд рассматриваются на заседании экспертной фондово-закупочной комиссии.
Музей не может принимать предметы, не соответствующие концепции комплектования, утвержденной Минкультуры России и тематике музея.
В среднем в год Музей Мирового океана комплектует около 2500 единиц хранения.
Скелет серого кита привезли в Калининград с Чукотки. Фото: Пресс-служба Музея Мирового океана.
Открытие экспозиционно-образовательного центра «Планета Океан» наверняка повлекло за собой кратное увеличение числа музейных предметов. Как велась подготовка, откуда брали экспонаты?
Оксана Латышева: Это сложная и кропотливая работа, которая продолжается до сих пор. Для «Планеты Океан» музей начал пополнять фонды с 2012 года под руководством Светланы Сивковой, которая, будучи президентом музея, ведет активную работу по формированию музейного собрания. Комплектовались предметы естественно-научных коллекций: отпечатки ископаемых рыб и других обитателей древних морей, скелеты кораллов, скелеты морских млекопитающих, таксидермические скульптуры, влажные препараты, водосодержащие минералы, геологические образцы морского и гидротермального происхождения. Заказывались художественные работы, модели судов, подводных и летательных аппаратов, приборы и оборудование. В музей поступили крупные коллекции янтарных инклюзов, аммонитов, раковин морских моллюсков, зубов и челюстей акул.
Экспонаты доставляли из разных регионов России и из-за рубежа. Одной из самых сложных поставок была доставка скелета серого кита с Чукотки. Это была трансконтинентальная мультимодальная доставка. Сначала скелет вывезли с острова по зимнику на континентальную часть в Анадырь, затем морским транспортом до Владивостока, железнодорожным транспортом через всю страну до Санкт-Петербурга. И завершающий этап транспортировки — перевозка паромом из Усть-Луги в Калининградскую область. Весь путь отслеживался с замиранием сердца.
Ярким приобретением для будущей экспозиции стала жеода аметиста весом 198 килограммов и высотой 177 сантиметров, которую доставили из Бразилии. Большой, тяжелый и крайне хрупкий экспонат. К счастью, он добрался до нас в сохранности.
Значительную помощь в комплектовании оказывали научные учреждения страны, под эгидой которых организуются экспедиции в труднодоступные районы Мирового океана, некоммерческие организации, энтузиасты — друзья музея.
Наш регион по-прежнему испытывает логистические трудности. Музейные работники их почувствовали? Как сегодня доставляют экспонаты в фонды?
Оксана Латышева: Для крупногабаритных предметов логистика всегда была сложной. Это связано с эксклавностью нашего региона. Если груз по размерам не проходит в самолет, то транспортировка возможна только паромом. Любая доставка несет в себе определенные риски. Кроме того, в области особый таможенный режим. Но нет ничего невозможного, и выход всегда можно найти.
В музее собрана уникальная коллекция морских предметов и судомоделей. Фото: Пресс-служба Музея Мирового океана.
Генеральный директор Музея Мирового океана Денис Миронюк отмечал, что пополнение фондов — один из главных приоритетов. Какие планы на ближайшую перспективу в этом направлении?
Оксана Латышева: Сейчас музей активно работает над заполнением всех этажей «Планеты Океан», при этом продолжает комплектовать коллекцию согласно действующей концепции.
Одно из ее направлений — расширение набережной исторического флота за счет установки судов различного класса и назначения. В перспективе наш музей рассматривает возможность расширения музейного флота судами, которые сейчас используются по своему целевому назначению, однако наступит день, когда их придется вывести из эксплуатации в силу времени. Им обязательно нужно будет придать музейный статус.
Музей прирастает и береговыми объектами. Ведутся восстановительные работы на бастионе «Литва», Янтарной мануфактуре. Музеефикация этих объектов влечет за собой необходимость комплектования фонда предметами для будущих экспозиций.
Для Музея Мирового океана важен научный подход к пополнению фондов, основанный на четкой методике отбора и систематизации. Через изучение и экспонирование предметов можно показать природные процессы, проиллюстрировать исторические события. Таким образом музей вносит свой вклад в сохранение и представление историко-культурного и природного наследия страны и всего мира.