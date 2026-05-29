Самара вошла в топ городов с самыми дорогими застрахованными автомобилями

Самара вошла в число городов в стране, где страхуют самые дорогие автомобили. Такую информацию раскрыла страховая компания Росгосстрах, на основании данных об оформленных КАСКО с начала 2026 года.
В топ попали 10 люксовых автомобилей, один из которых — отечественный Aurus Komendant. Самой дорогой оказалась иномарка Ferrari, страховая сумма по договору для которого составила 68 миллионов рублей. Также в список попали автомобили Lamborghini, Mercedes, Land Rover, Porsche.
Семь из 10 самых дорогих автомобилей застраховали в Москве. Еще по одному — в Самаре, Нижнем Новгороде и Владивостоке.