Все пляжи в Калининградской области готовы принимать отдыхающих — власти

Специальная комиссия проверила места, где будем загорать и купаться в этом году.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области все пляжи готовы к началу купального сезона. Накануне министр по культуре и туризму Андрей Ермак лично проверил места отдыха.

«Все пляжи приняли, все в порядке, с 1 июня (на Синявинском карьере с 15 июня) можно официально купаться и загорать», — сообщил он.

Летом отдыхающих ждут 13 обустроенных морских пляжей общей протяженностью 7 км и 19 муниципальных пляжей на внутренних водоемах общей протяженностью более 2 км.

Министр отметил, что благодаря поручению губернатора из резервного фонда правительства были выделены средства на установку спасательного поста и укомплектование его оборудованием на пляже озера Синявинское.

Также глава министерства отметил, что пляжи оборудованы доступной средой: «Мы везде ждем отдыхающих с ограниченными возможностями для того, чтобы они точно также могли отдыхать на Балтийском побережье».

