Срыв сроков грозит строительству террасного парка в Нижнем Новгороде

Работы в Почаинском овраге приостановлены второй месяц из-за споров между мэрией и субподрядчиком по поводу удорожания сметы.

Строительство террасного парка в Почаинском овраге Нижнего Новгорода по муниципальному контракту приостановлено второй месяц, возникли риски срыва сроков ввода объекта в текущем году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный источник в нижегородском кремле.

По данным издания, у компании-субподрядчика «Крокус» из-за дополнительных работ произошло удорожание проекта на 34%. Исполнитель предложил пересмотреть условия контракта, однако в администрации Нижнего Новгорода (заказчиком выступает муниципальный ГУММиД) не согласились увеличивать смету и привлекали прокуратуру для оценки ситуации.

В самой мэрии информацию не прокомментировали. При этом в пресс-службе администрации со ссылкой на генподрядчика АО «ДиРОН» добавили, что сейчас ожидается согласование допсоглашения об изменении существенных условий контракта. Возобновление работ, включая устройство пешеходного моста, планируется после его подписания. В настоящий момент договор с субподрядчиком продолжает действовать.

Ранее сообщалось, что начались работы по устройству фундаментов ФОКа на Родионова в Нижнем.