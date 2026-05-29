Иванов назвал главные тренды туризма в Татарстане грядущим летом

Главными трендами в туризме Татарстана грядущим летом станут развитие речного и автомобильного туризма, благодаря новым логистическим решениям.

Источник: ИА Татар-информ

Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» заявил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Мы ожидаем много гостей из других регионов. Флот Татарстана активно развивает маршруты на скоростных “Метеорах”. К нам продолжают приходить рейсы и из Нижнего Новгорода, Чувашии и других направлений. И открывшаяся на Восток трасса М-12 начинает давать хороший приток из Уральских регионов. Для автотуристов мы также продолжаем совершенствовать инфраструктуру», — пояснил он.

Главной задачей на лето Иванов назвал сохранение темпов роста туристического потока в Татарстане. Особое внимание он призвал уделить событийному туризму, который позволяет добиваться повторных визитов туриста на ту или иную локацию.