Российская разработка упростит изучение реакции сибирских лесов на глобальное потепление

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Исследователи из России выяснили, что реакцию деревьев в сибирских лесах на повышение температур окружающей среды в результате глобального потепления можно очень точно отслеживать по тому, как меняется характер отражения синего света от их годичных колец. Это позволит ученым узнать больше об истории изменения температур в труднодоступных районах Севера, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Данный метод стал активно развиваться только в последнее десятилетие, однако его точность и применимость на больших территориях и для разных видов деревьев пока изучены недостаточно. Поэтому мы решили протестировать этот подход для сибирских лесов, где лиственница является одним из основных видов», — пояснил заведующий лабораторией комплексных исследований динамики лесов Евразии Сибирского федерального университета (Красноярск) Альберто Арсак, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.
Как отмечает Арсак, российская Арктика и горные регионы сейчас переживают наиболее быстрые перемены климата, так как температура на их территории растет в разы быстрее под действием глобального потепления, чем в других уголках Земли. Подобные перемены могут крайне негативно влиять на жизнедеятельность растений, что побуждает экологов изучать то, как редкие и наиболее массовые виды деревьев реагируют на колебания температуры.
Традиционно ученые получают подобные сведения, замеряя плотность и ширину годичных колец деревьев, которые отражают летние и среднегодовые температуры. Для проведения этих замеров необходимо специализированное оборудование и большое количество времени, что ограничивает применимость данной методики мониторинга состояния лесов. Российские ученые предположили, что аналогичные сведения можно получать более простым образом, отслеживая то, как меняется интенсивность синего света, отраженного от годичных колец.
Для проверки этой идеи исследователи собрали образцы древесины трех основных видов лиственницы, растущей в шести разных районах Сибири — от Урала до Якутии, измерили ширину годичных колец и проследили за их взаимодействиями с синим светом. Результаты этих замеров биологи сопоставили с данными о температуре в исследуемых районах Сибири с 1961 по 2020 год, что позволило ученым раскрыть несколько интересных закономерностей.
В частности, исследователи обнаружили, что интенсивность отраженного синего света сильно различается для древесины всех трех видов лиственницы, формирующейся весной и осенью, причем выраженность этих различий сильно зависит от того насколько теплым было лето в соответствующий год. Это позволяет очень точно отслеживать то, как меняются средние летние температуры в районе произрастания лиственниц, а также изучать влияние меняющегося климата Сибири и Арктики на рост деревьев, подытожили ученые.