Некоторые воронежцы досрочно получат пенсии в июне

Часть жителей Воронежской области досрочно получит пенсии в июне. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.
В связи с тем, что 12 июня (пятница) — это выходной день, доставка пенсий будет произведена 11 числа.
Кроме того, жители региона, обычно получающие выплату 21 числа, увидят зачисления 19 июня. Остальные даты доставки пенсий остаются без изменений.
Воронежцам напоминают, что зачисление средств на карты производится в течение всего дня. Если деньги не поступили утром, нужно дождаться перечисления до конца дня.