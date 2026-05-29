«Это не бренд области, а орнамент для тарелки»: эксперт — о странных символах, заполонивших Калининград и другие города региона

Странные символы, которые в последнее время появились на объектах в Калининградской области, скорее напоминают орнамент для тарелки, а не новый бренд к 80-летию региона. Такое мнение в пятницу, 29 мая, высказала эксперт по территориальной идентичности, архитектор Наталья Ивановская в эфире видеопроекта «Дом Советов».
Эксперт прокомментировала то ли верёвки, то ли удавки, то ли морские узлы, а также стилизованную в виде маяка букву «К» на баннерах, размещённые на школах, детсадах, киосках, остановочных павильонах.
«То, что это буква “К”, мне даже в голову не могло прийти, — отметила Наталья Ивановская. — Главное, друзья, не переживайте: это абсолютно временное явление, потому что особенно обсуждать нечего. Это некие заготовки, ни одна из которых не была продумана окончательно. И, видимо, проблема сроков была. Здесь явно видны какие-то управленческие сложности, и, в общем-то, не была сформулирована как таковая задача».
Наталья Ивановская поделилась своим отношением к описанию символов, согласно которому верёвки якобы означают единение.
«Спросите у того, кто писал эту фразу, если его с другим человеком объединят верёвкой, — усмехнулась она. — Давайте не будем это обсуждать. Это просто кому-то поставили сроки, кто-то побежал. Короче говоря, это несерьёзно, и это исчезнет с улиц города вот в считаные недели, вы и не заметите. Это какой-то проходной вариант, его быстро унесёт ветром, честно. Это не территориальный бренд. Это орнамент для тарелки, увы».
Архитектор рассказала, что такое бренд территории: «Это образ, который отображает образ будущего. Что такое культурный код? Это непонятное понятие, про которое все говорят, но никто не понимает, что это. Вот культурный код — это бессознательное жителей. Это то, каким образом люди ощущают свою жизнь в этом месте, с чем они себя ассоциируют. И культурный код — он выражается в неком образе, и этот образ становится брендом. То есть вот это ощущение людей, вот та атмосфера, которую они считывают, и то, как они видят, куда они движутся, куда они развиваются — вот это в итоге профессиональной художественной деятельности превращается в городской бренд».
По словам Натальи Ивановской, во многих городах прежде чем принимать решение о брендинге, проводятся конкурсы.
«Например, я была в жюри, когда в Севастополе проводили большой конкурс, он был всероссийским, — рассказала эксперт. — И пришло огромное количество предложений. Это были профессиональные художники со всей страны. Это были просто люди, которым было интересно. И в итоге, когда уже мы подходили к финалу, оказалось, что самые лучшие работы победителя — это всё были образы, связанные с Афродитой, которая выходит из пены морской. Это был Севастополь. Вы представляете, вот это вот древнее ощущение античности, Херсонеса, оно настолько сильное, оно настолько растворено в этом месте, что оно всё равно проявляется в творчестве да и в бессознательном очень разных людей. Я вчера узнала, что, оказывается, сейчас пытаются Анапу одеть в брендинг такой вот тот же античный. Но это не срабатывает, потому что Анапа вызывает у людей совершенно другие ассоциации. Севастополь — это другой город. Поэтому всегда работа с брендом — это работа именно с культурой, которая в этом месте и которая в людях живёт».
Архитектор подчеркнула, что дело даже не в том, что символ территории должен быть понятен умом.
«Этот знак, этот посыл, он должен отражаться в чувствах, он должен вызывать ощущение комфорта и уверенности, — сказала она. — Территории обладают неким образом, который тоже нужно выражать. Но потому что мы считываем бессознательно, мы откликаемся на это именно чувствами. И у нас потребность иметь из внешней среды некий такой вот посыл. И хорошо, когда этот посыл нам сообщает некую информацию про смысл, ради чего мы живём в этом городе. Вот как раз бренд должен отражать смысл жизни на этой территории».
К 80-летнему юбилею Калининградской области был разработан единый фирменный стиль, основой которого стала морская тематика: море, маяк как символ ориентира и узлы как образ связи и неразрывности с большой страной.