Соловьев объяснил разницу между журналистом и блогером

«Когда меня спрашивают, в чём разница между блогером и журналистом, я отвечаю просто: блогеры хотят иметь права журналистов, но не хотят иметь обязанности. Не берут на себя ответственность. Очень легко сейчас сесть перед камерой смартфона и нести всё, что угодно, иногда не с очень цензурной лексикой», — сказал глава Союза журналистов.