Соловьев объяснил разницу между журналистом и блогером

Также он ответил на вопрос о роли искусственного интеллекта.

Источник: Время

«Искусственный интеллект — серьёзный вызов для современных журналистов», — заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв в ходе инфорума в Нижегородском областном информационном центре 29 мая.

По его словам, главная проблема нейросетей заключается в том, что они зачастую выдают ложную информацию.

«Но у искусственного интеллекта есть и преимущество — он помогает ускорить процесс работы, например, в расшифровке текста», — признал Соловьев.

Участники форума также обсудили тему медиа-экономики, тенденции и перспективы отечественной журналистики. Бурные дискуссии возникли по вопросу отличия блогера от журналиста.

«Когда меня спрашивают, в чём разница между блогером и журналистом, я отвечаю просто: блогеры хотят иметь права журналистов, но не хотят иметь обязанности. Не берут на себя ответственность. Очень легко сейчас сесть перед камерой смартфона и нести всё, что угодно, иногда не с очень цензурной лексикой», — сказал глава Союза журналистов.

Ранее Владимир Соловьев поделился своими впечатлениями от пятого фестиваля документальных фильмов и телевизионных программ «Новая реальность».