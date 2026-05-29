Соловьев объяснил разницу между журналистом и блогером

«Искусственный интеллект — серьёзный вызов для современных журналистов», — заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв в ходе инфорума в Нижегородском областном информационном центре 29 мая.
По его словам, главная проблема нейросетей заключается в том, что они зачастую выдают ложную информацию.
«Но у искусственного интеллекта есть и преимущество — он помогает ускорить процесс работы, например, в расшифровке текста», — признал Соловьев.
Участники форума также обсудили тему медиа-экономики, тенденции и перспективы отечественной журналистики. Бурные дискуссии возникли по вопросу отличия блогера от журналиста.
«Когда меня спрашивают, в чём разница между блогером и журналистом, я отвечаю просто: блогеры хотят иметь права журналистов, но не хотят иметь обязанности. Не берут на себя ответственность. Очень легко сейчас сесть перед камерой смартфона и нести всё, что угодно, иногда не с очень цензурной лексикой», — сказал глава Союза журналистов.
