Контролеры ЦРТС составили более 270 протоколов на пассажиров

Контролеры Центра развития транспортных систем составили 275 протоколов на пассажиров за май. Из них 243 — за безбилетный проезд, а 29 — за использования чужой льготной транспортной карты, сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации ЦРТС» в социальной сети.
«Нарушителями оплачено 178 штрафов на сумму почти 200 тысяч рублей. В отношении 95 пассажиров, не оплативших штраф в установленный законом срок, материалы направлены в Федеральную службу судебных приставов для принудительного взыскания штрафов на сумму 105 тысяч рублей», — рассказали в ЦРТС.
Ранее сообщалось, что семь остановочных площадок в Кстовском районе были реконструированы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».