В Астраханской области 14 участников СВО освоили новые профессии

Обучение по востребованным профессиям с начала года завершили 14 участников и ветеранов СВО, проживающих на территории Астраханской области. Содействие занятости является одной из задач нацпроекта «Кадры», сообщили в администрации главы региона.
Участники и ветераны СВО могут пройти обучение по всем направлениям, а также по образовательным программам, доступным только для них. В перечень профессий вошли автомеханик, монтажник, пекарь, слесарь, токарь, сварщик и другие. С учетом полученного опыта и состояния здоровья для бойцов доступны такие профессии, как бухгалтер, водитель, диспетчер, охранник, менеджер, пожарный, инструктор-методист по физической культуре и спорту.
В текущем году еще 21 участник СВО приступит к обучению. Самыми популярными специальностями стали 1С-программист, менеджер по информационным технологиям, охранник, водитель, электромонтер, специалист по защите информации, педагог дополнительного образования.
«Каждому участнику СВО, обратившемуся в кадровый центр “Работа России” за помощью в трудоустройстве, вакансии подбирают индивидуально с учетом предпочтений, состояния здоровья, опыта работы и образования. Карьерные консультанты сопровождают граждан от момента обращения до трудоустройства. Около 60% ветеранов СВО в нашем регионе трудоустроены», — отметила директор регионального кадрового центра Светлана Куняшова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.