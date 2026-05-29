В Астраханской области 14 участников СВО освоили новые профессии

Участники и ветераны СВО могут пройти обучение по всем направлениям, а также по образовательным программам, доступным только для них. В перечень профессий вошли автомеханик, монтажник, пекарь, слесарь, токарь, сварщик и другие. С учетом полученного опыта и состояния здоровья для бойцов доступны такие профессии, как бухгалтер, водитель, диспетчер, охранник, менеджер, пожарный, инструктор-методист по физической культуре и спорту.