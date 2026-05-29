Из Калининграда в Иркутск отправили пару сов-сипух

Пару сов-сипух обыкновенных отправили из Калининграда в Иркутскую область. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Как рассказали в ведомстве, 27 мая в пункте ветеринарного контроля в аэропорту Храброво оформили отправку самца и самки сипухи обыкновенной. Перевозчиком выступил калининградский клуб любителей соколиной охоты «Бусидо», который занимается разведением и содержанием экзотических и декоративных животных. Самцу семь месяцев, самке — полтора месяца.
Перед отправкой птицы прошли необходимые ветеринарные и санитарные процедуры, а также подготовку к перелёту.
«Сипуха обыкновенная — хищная птица семейства сипуховых. Этот вид считается одним из самых распространённых среди сов и встречается практически на всех континентах, кроме Антарктиды. В России сипухи обитают в Калининградской области и южных регионах страны», — отметили в ведомстве.