Капремонт моста через реку Белавинку в Подмосковье завершат к осени

Второй этап капитального ремонта моста через реку Белавинку у деревни Янино стартовал в Подмосковье. Завершить работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется к осени, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
По словам главы ведомства Марата Сибатулина, ранее дорожники обновили балки пролетного строения, обустроили уширения ригелей, переходные плиты. В рамках второго этапа мостовики устанавливают металлоконструкции пролетного строения.
В минтрансе региона добавили, что специалисты также уложат новое покрытие, обустроят локальные очистные сооружения, деформационные швы и подходы. На период работ организовано реверсивное движение со светофорным регулированием.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.