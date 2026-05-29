«Монетная неделя» в Черноземье: больше всех мелочи сдали жители Липецкой области

«По официальным данным, в России на одного жителя приходится примерно по полтысячи монет. При этом Банк России продолжает чеканить монеты, ведь это важное для экономики средство расчета — такое же, как бумажные купюры. Однако кредитным и торговым организациям часто не хватает именно монет для расчетов, потому что они оседают в копилках. Мы стараемся вернуть их в оборот», — прокомментировал результат заместитель управляющего тамбовским отделением ЦБ Андрей Крюков.