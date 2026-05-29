Волгоградцам предложили проголосовать за создание новой ж/д остановки

Администрация Волжского сообщила о сборе данных по транспортной доступности Больничного комплекса в Волгограде. Пассажирам предложили проголосовать за создание новой железнодорожной платформы для остановки электричек.

— АО «ВТП» проводит опрос о транспортной доступности Больничного комплекса в Волгограде. В планах — построить дополнительную остановочную платформу пригородных поездов рядом с медицинскими учреждениями, чтобы пациентам, посетителям и сотрудникам было удобнее добираться, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Отметим, по информации муниципалитета, в настоящее время вопрос находится на стадии проработки. Решающим фактором в принятии решения перевозчиком станет мнение пассажиров. Примечательно, что отдать свой голос могут не только жители Волжского, но и волгоградцы. Для этого необходимо заполнить онлайн-анкету.