В Удельном парке запечатлели древних коллембол

Коллембол также называют ногохвостками. Они обладают уникальной способностью к выживанию благодаря специальному отростку-катапульте. В случае опасности насекомое делает сальто со скоростью до 368 оборотов в секунду, прыгая на высоту, в 60 раз превышающую длину его тела. Этот прыжок длится всего 1,7 миллисекунды при ускорении свыше 400 g. Для сравнения: человек теряет сознание при перегрузке в 10 g. Выживать в таких экстремальных условиях коллемболам позволяет микроскопический размер (менее миллиметра) и особое строение тела.