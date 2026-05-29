В Удельном парке запечатлели древних коллембол

Макрофотографы же знают и любят этих крошечных существ. На снимках Антона Кубышкина, которые 29 мая публикует ВК-сообщество «Макро клуб СПб», запечатлена коллембола — миниатюрное членистоногое из семейства Bourletiellidae.
Жёлтые малыши с милыми «лицами» обитают в траве Удельного парка и многих других мест. Эти древние существа существуют на Земле с девонского периода — уже более 400 миллионов лет, что значительно превышает историю человечества как вида (около 300 тысяч лет).
Коллембол также называют ногохвостками. Они обладают уникальной способностью к выживанию благодаря специальному отростку-катапульте. В случае опасности насекомое делает сальто со скоростью до 368 оборотов в секунду, прыгая на высоту, в 60 раз превышающую длину его тела. Этот прыжок длится всего 1,7 миллисекунды при ускорении свыше 400 g. Для сравнения: человек теряет сознание при перегрузке в 10 g. Выживать в таких экстремальных условиях коллемболам позволяет микроскопический размер (менее миллиметра) и особое строение тела.