В Удельном парке запечатлели древних коллембол

Мультипликационные персонажи живут вокруг нас, но обычно остаются невидимыми для человеческого глаза.

Источник: ВКонтакте / Макро клуб СПб

Макрофотографы же знают и любят этих крошечных существ. На снимках Антона Кубышкина, которые 29 мая публикует ВК-сообщество «Макро клуб СПб», запечатлена коллембола — миниатюрное членистоногое из семейства Bourletiellidae.

Жёлтые малыши с милыми «лицами» обитают в траве Удельного парка и многих других мест. Эти древние существа существуют на Земле с девонского периода — уже более 400 миллионов лет, что значительно превышает историю человечества как вида (около 300 тысяч лет).

Коллембол также называют ногохвостками. Они обладают уникальной способностью к выживанию благодаря специальному отростку-катапульте. В случае опасности насекомое делает сальто со скоростью до 368 оборотов в секунду, прыгая на высоту, в 60 раз превышающую длину его тела. Этот прыжок длится всего 1,7 миллисекунды при ускорении свыше 400 g. Для сравнения: человек теряет сознание при перегрузке в 10 g. Выживать в таких экстремальных условиях коллемболам позволяет микроскопический размер (менее миллиметра) и особое строение тела.