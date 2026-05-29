В Ростовской области объявили ракетную и беспилотную опасности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая — РИА Новости. Ракетная и беспилотная опасности объявлены в Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России.
«В Ростовской области объявлена ракетная опасность. Рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг!», — говорится в сообщении.
Также в регионе действует беспилотная опасность, следует из приложения МЧС.
