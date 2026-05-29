Красноярск сковали восьмибалльные пробки

Вечером 29 мая Красноярск из-за непогоды встал в восьмибальные пробки. Судя по онлайн-картам, заторы есть на всех основных улицах города: Высотной, Калинина, Копылова, Семафорной, Авиаторов и других.
Также трудная ситуация на Коркинском («777») мосту. Водителям можно посоветовать выбирать маршруты с учетом ситуации на дорогах, чтобы не опоздать по делам.
Некоторые автомобилисты, застряв в пробке, оставляют на онлайн-картах ироничные комментарии. Вот что пишут красноярцы:
«Кто проживает на дне океана?»;
«Капитан не покинет свое судно. Идем на дно! “;
«Все в дождь разучились водить?»;
«Лужы боитесь?».
Также горожане сообщили о большом количестве аварий.
Ранее в МЧС предупредили: 29 и 30 мая в центральных и южных округах края ожидаются дожди, переходящие в ливни, грозы, град и порывистый ветер. Из-за непогоды дорожные службы Красноярска перешли в режим повышенной готовности.