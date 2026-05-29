Руководителя компании, построившего небезопасное жилье в Кудымкаре, отправили в колонию

Следствием и судом установлено, что с 2015 по 2016 годы коммерческой организацией под руководством господина Седова, в том числе с привлечением подрядчика, в Кудымкаре были построены два жилых дома, не отвечающие требованиям безопасности. Администрация Кудымкара купила в этих домах 155 квартир, предназначавшихся для реализации «Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2013−2017 годы». Согласно заключениям судебных строительно-технических экспертиз, проведённых в ходе следствия, дома не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, поскольку были построены из несоответствующих проектным данным блоков из ячеистого бетона меньшей прочности. Кроме того, с 2014 по 2017 годы этой же коммерческой организацией под руководством господина Седова, были возведены в Кудымкаре еще два жилых дома, в которых минстроем Прикамья были приобретены 75 квартир для обеспечения жильем лиц, оставшихся без попечения родителей, и сирот. Следствием установлено, что квартиры построены из материалов, не отвечающих требованиям проектной документации.