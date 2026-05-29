Выставка пленэрных работ и благотворительный аукцион пройдут в Камышине

В Камышине в последнее воскресенье мая пройдет выставка пленэрных работ и благотворительный аукцион. Горожан приглашают на уникальное событие, которое объединит искусство, историю и добрые дела, сообщают организаторы.
Посетители увидят картины, созданные молодыми талантами из разных городов России, запечатлевшие исторические здания города. У желающих также будет возможность приобрести понравившуюся работу. Вырученные средства будут направлены на сохранение одного из исторических зданий Камышина.
Начало события запланировано на полдень 31 мая. Выставка состоится во внутреннем дворике дома на улице Комсомольской, 47а. 12+
В Волгоградской филармонии в этот день ждут поклонников Моцарта и Брамса.