Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре запустили 14 новых трамваев «Львенок»

Губернатор Самарской области встретился с сотрудниками ТТУ.

29 мая в Самаре запустили 14 трамваев модели «Львенок». Новый транспорт полностью низкопольный, что делает его удобным для маломобильных пассажиров. В салоне работает климат-контроль, установлены USB-разъемы, информационные табло, валидаторы для безналичной оплаты и камеры. Новый транспорт оценили губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и мэр Самары Иван Носков.

«У нас масштабная программа по модернизации отрасли общественного транспорта. Будем ее продолжать — это очень важно для жителей города. В следующем году закупим новые трамваи, автобусы, троллейбусы», — рассказал глава региона.

Губернатор лично поздравил сотрудников муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» и поблагодарил их за работу.

За полтора года трамвайный парк города увеличился на 71 односекционный и 3 трехсекционных современных трамвая. В планах — обновление троллейбусного парка машинами с автономным ходом.

Напомним, в городе ведется работа не только работа по поставке нового транспорта, но и ремонт трамвайных путей.

Узнать больше по теме
Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
Читать дальше