СВО
Reuters: Китай построил стартовые площадки рядом с шахтами для ядерных ракет

В пустынном округе Хами на северо-западе Китая строится огромный военный комплекс, который должен гарантировать, что первый американский удар по ядерному арсеналу Китая не лишит Пекин возможности нанести ответный удар.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Агентство Reuters со ссылкой на спутниковые снимки сообщает, что Китай возводит разветвленную сеть пусковых площадок, бункеров и узлов связи вблизи изолированных ядерных шахт в районе Хами, в которых хранятся самые дальнобойные ракеты китайской армии.

На снимках видно, что на северо-западе, вблизи поля с шахтами для ядерных ракет в восточном Синьцзяне, за последние шесть лет появилось свыше 80 стартовых площадок и три восьмиугольных сооружения.

Согласно Reuters, в двух восьмиугольных сооружениях, которые построены в 140 и 230 километрах от ядерных шахт, находятся жилые помещения для персонала и крупная военная техника. По периметру находятся несколько временных сооружений и десятки военных машин. По бокам от них расположены бронированные бункеры, укрепленные склады оружия и хранилища топлива, а также аэродромы и железнодорожные узлы, соединяющие восьмиугольные комплексы с шахтами Хами. Третий октагон является полигоном: на снимках этого района видны макеты западных самолетов, поврежденные здания и изрытая ямами земля.

Каждый восьмиугольник расположен в центре сети грунтовых дорог и трубопроводов, которые уходят далеко в пустыню. Они соединяют объекты с бетонными площадками, которые находятся среди скалистых выступов и пересохших русел ручьев.

Масштабы строительства указывают на то, что Пекин активно укрепляет инфраструктуру для защиты и эксплуатации китайских наземных ядерных сил.

Эта инфраструктура строится в грандиозных масштабах, занимая тысячи квадратных километров пустыни. Это говорит о значительном усилении и диверсификации арсенала стратегического ядерного сдерживания Китая.

Александр Нейл
научный сотрудник аналитического центра Pacific Forum

Более того, в апреле и мае, судя по снимкам, Китай проводил учения вблизи октагонов с участием тяжелой военной техники.

«Я никогда не видел ничего подобного. Это действительно выдающееся достижение», — поделился впечатлением Ханс Кристенсен, директор проекта по ядерной информации Федерации американских ученых.