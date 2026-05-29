В честь дня рождения Санкт-Петербурга заложили «капсулу времени»

По словам Александра Бельского, в «капсулу времени» положили символы времени: юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», почетный знак «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», жетон метро и схему метрополитена Северной столицы, значок к 100-летию «Зенита», модели подводной лодки проекта 677 типа «Лада» и брига «Алые паруса», значок Ленинградского полка. Также для «капсулы времени» Александр Беглов и Александр Бельский написали тексты-послания. Кроме того, к потомкам попадет специальный выпуск контент-партнера «РГ» газеты «Петербургский дневник» с письмами от ветеранов и молодежи города.