В честь дня рождения Санкт-Петербурга заложили «капсулу времени»

В день основания Санкт-Петербурга, 27 мая, губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский заложили «капсулу времени» в Мариинском дворце.

Источник: Российская газета

По словам Александра Бельского, в «капсулу времени» положили символы времени: юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», почетный знак «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», жетон метро и схему метрополитена Северной столицы, значок к 100-летию «Зенита», модели подводной лодки проекта 677 типа «Лада» и брига «Алые паруса», значок Ленинградского полка. Также для «капсулы времени» Александр Беглов и Александр Бельский написали тексты-послания. Кроме того, к потомкам попадет специальный выпуск контент-партнера «РГ» газеты «Петербургский дневник» с письмами от ветеранов и молодежи города.

Губернатор Петербурга отметил, что предметы, находящиеся в «капсуле времени», помогут людям через 100 лет лучше понять, как трудилось сегодняшнее поколение, и оценить, насколько достойно они продолжают наше дело. «Хотелось бы пожелать нашим будущим потомкам процветания нашей страны, нашего любимого города», — завершил он.

Погружение «капсулы времени» приурочено к открытию парадной лестницы Мариинского дворца после реставрации. Специалисты приводили ее к историческому виду больше десяти месяцев. Они очистили стены от многочисленных слоев масляной краски, под которыми скрывался искусственный мрамор.

Кроме того, были отреставрированы гипсовые бюсты героев античной мифологии. А также скульптуры римского и греческого воинов и копия части большого фриза «Триумфальный въезд Александра Великого в Вавилон» из покоев императора Франции Наполеона I Бонапарта в Квиринальском дворце в Риме.

Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше