Нижегородские врачи массово увольняются спустя несколько дней работы

Вузовские эксперты бьют тревогу из-за нового поколения будущих врачей, которые массово бросают работу в первые же дни.

Молодые врачи начали массово увольняться из медицинских учреждений региона, проработав всего один-два дня, и зачастую даже не возвращаются за своими документами. Об этом сообщила директор Института клинической психологии ПИМУ Елена Божкова на конгрессе «Психология и психотерапия Нового времени», передает MAX-канал «Бокал Прессека».

Печальную тенденцию подтвердили специалисты Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде. По словам экспертов, нынешнее поколение студентов кардинально отличается от предшественников, и многие будущие медики остро нуждаются в серьезной психологической поддержке.

Масштаб проблемы подтверждается внутренними исследованиями нижегородского вуза. Так, из 120 студентов ПИМУ после первичной беседы с психологом более половины учащихся были официально направлены на дальнейшую консультацию к психиатру.

Ранее удовлетворенность медицинской помощью нижегородцев приблизилась к уровню РФ.