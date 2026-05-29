Стало известно, как Уфа готовится к отопительному сезону.

В Уфе продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. Одними из основных регламентных работ по подготовке к зиме станет промывка внутридомовых систем центрального отопления и их гидравлические испытания. На сегодняшний день проведена промывка в 1482 домах, опрессовка — в 557, сообщает администрация города.