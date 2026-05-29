В Таганроге объявлена ракетная опасность

Ракетная опасность объявлена в Таганроге. Об этом сообщает глава города Светлана Камбулова.
Госпожа Камублова рекомендовала всем проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг и сохранять спокойствие.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в ночь на 29 мая силы и средства противовоздушной обороны уничтожили над регионом более 80 беспилотных летательных аппаратов.
Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.Читать дальше