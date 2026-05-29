Депутат Госдумы рассказал, как европейцев готовят к войне с Россией

В Европе уже давно ведется информационная война, общественное мнение активно настраивают против России. Об этом в интервью Новостям Mail рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя ситуацию с попаданием дрона в жилой дом в Румынии.

Авторы и эксперты
Олег Матвейчев
Депутат Госдумы РФ
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В ночь на пятницу в румынском городе Галаце недалеко от границы с Украиной БПЛА упал на крышу многоквартирного дома, в результате чего пострадали два человека. Власти Румынии обвинили в инциденте Россию.

Подобные инциденты случались неоднократно, заявил Олег Матвейчев. Страны ЕС давно начали информационную войну против России.

По сути дела украинские провокаторы специально запускают дроны на территории других европейских государств, выдавая их за российские дроны. Это делается с одной единственной целью, она никем не скрывается — вовлечь Европу в войну с Россией, и увеличить количество всевозможных дотаций Украине.

Олег Матвейчев
политолог, депутат Госдумы

Как рассказал собеседник Новостей Mail, зачастую падение украинских дронов в Европе подают как атаки России, таким образом настраивая общественное мнение против РФ. В свою очередь, европейцы начинают требовать от своих политиков активной помощи Украине.

Вот таким образом происходит эскалация. Европа уже объявила, что ее целью является война с Россией, она к ней готовится. Отсюда все разговоры о всевозможных поправках к натовскому уставу.

Олег Матвейчев
политолог, депутат Госдумы

После падения БПЛА в Румынии министр иностранных дел страны Оана Цойу заявила, что этот случай является поводом для задействования 4-й статьи НАТО о консультациях с союзниками. В МИД Румынии был вызван МИД Румынии посол России Владимир Липаев.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
