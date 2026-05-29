Подобные инциденты случались неоднократно, заявил Олег Матвейчев. Страны ЕС давно начали информационную войну против России.
По сути дела украинские провокаторы специально запускают дроны на территории других европейских государств, выдавая их за российские дроны. Это делается с одной единственной целью, она никем не скрывается — вовлечь Европу в войну с Россией, и увеличить количество всевозможных дотаций Украине.
Как рассказал собеседник Новостей Mail, зачастую падение украинских дронов в Европе подают как атаки России, таким образом настраивая общественное мнение против РФ. В свою очередь, европейцы начинают требовать от своих политиков активной помощи Украине.
Вот таким образом происходит эскалация. Европа уже объявила, что ее целью является война с Россией, она к ней готовится. Отсюда все разговоры о всевозможных поправках к натовскому уставу.
После падения БПЛА в Румынии министр иностранных дел страны Оана Цойу заявила, что этот случай является поводом для задействования 4-й статьи НАТО о консультациях с союзниками. В МИД Румынии был вызван МИД Румынии посол России Владимир Липаев.