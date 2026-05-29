В Калининградской области оштрафовали «управляйку», которая без разрешения обрезала деревья

В Калининградской области управляющую компанию, которая без разрешения обрезала деревья и кустарники во дворе, оштрафовали на 150 тысяч рублей. Об этом минприроды региона пишет в своём телеграм-канале в пятницу, 29 мая.
«Любое изменение ландшафта и работы по обрезке, пересадке деревьев [или] кустарников должны быть согласованы. Это необходимо для безопасности инженерных коммуникаций, проходящих под землей, и соблюдения норм освещённости жилых помещений», — заявили в министерстве.
В начале мая в сквере у областного драмтеатра сильно обрезали магнолию кобус — одну из достопримечательностей Калининграда. Цветы после этого остались только на верхних ветках. Виновных должна найти полиция.
