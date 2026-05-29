Первая карта морских вихрей в Баренцевом море повысит точность прогнозов климата

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российские океанологи впервые составили круглогодичную карту активности вихревых процессов в мелководной части Баренцева моря, которая поможет климатологам лучше понимать, как процесс перемешивания теплых и холодных вод в Арктике влияет на процесс таяния ее ледяного покрова. Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Арктика теплеет быстрее остальных регионов планеты, и ледяной покров Баренцева моря сокращается рекордными темпами. Как показали недавние работы, именно вихри небольших размеров ответственны за доставку тепла из глубины в зону ледяного покрова. Определение их количества критически важно для прогнозов исчезновения морского льда в летний период», — пояснил заведующий лабораторией морских полярных исследований Морского гидрофизического института РАН (Севастополь) Игорь Козлов, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.
Как объясняют ученые, морские вихри в мелководных регионах на северо-западе Баренцева моря интенсивно перемешивают воду, поднимают теплые и соленые атлантические воды к поверхности, ускоряют таяние льда и перераспределяют питательные вещества. По этой причине они оказывают огромное влияние как на общий климат Арктики и всей планеты в целом, так и на различные процессы, связанные с функционированием местных экосистем.
Несмотря на их важность для климата и экологии, до настоящего времени ученые не имели полного годового цикла наблюдений за этими вихрями в Баренцевом море. Это связано с тем, что зимой данный регион Арктики часто скрыт облаками, а обычные спутниковые оптические сенсоры не могут «видеть» поверхность воды сквозь тучи и в условиях полярной ночи. Российским ученым удалось обойти эту проблему путем анализа данных с радиолокаторов, установленных на европейских спутниках Sentinel-1A/B.
Всего ученые проанализировали более 3 тыс. радиолокационных изображений высокого разрешения, полученных данными зондами с января по декабрь 2018 года. На каждом снимке исследователи выявляли структуру вихрей по характерным спиралевидным проявлениям, после чего определяли их тип — циклонический или антициклонический, а также диаметр, координаты центра и принадлежность к открытой воде или прикромочной ледовой зоне.
В общей сложности, исследователям удалось обнаружить свыше 1,7 тыс. вихрей в прикромочной зоне, чей радиус составлял от 200 м до 40 км. Больше всего оказалось вихрей небольшого размера, с диаметром 2−4 км, чье существование почти не учитывается даже лучшими моделями океана из-за малых размеров этих вихрей и сезонных помех. Соответственно, собранные учеными сведения помогут скорректировать эти модели, что позволит более точно прогнозировать то, как будет меняться перенос тепла в российской Артике по мере ее потепления.