Песков: Путину доложили об инциденте с БПЛА в Румынии

Песков подтвердил, что Путину представлена информация о ситуации с беспилотником в Румынии.
«А как иначе», — заявил он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
В пятницу в министерстве обороны Румынии сообщили, что беспилотный летательный аппарат повредил кровлю жилого дома в городе Галац, в результате чего пострадали два человека. Руководство страны возложило ответственность за произошедшее на Россию, однако не представило соответствующих доказательств. Как уточняется, румынские военные осуществляли наблюдение за дроном с помощью радиолокационных средств, но не предприняли мер по его перехвату.